Демонтажные работы во Дворце культуры «Исток» завершили в Серпухове

В рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья» ведутся масштабные работы по капитальному ремонту Дворца культуры «Исток» общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. На объекте задействованы 46 специалистов, включая двух инженеров, а также две единицы строительной техники.

На сегодняшний день продолжается оштукатуривание и шпатлевка внутренних стен. Кровельные работы и инъектирование фундамента уже завершены. Внутренний демонтаж здания выполнен полностью, наружные работы выполнены на 80%, продолжается снятие старой штукатурки с фасада.

Одновременно ведется монтаж инженерных коммуникаций: слаботочных систем, электроснабжения, отопления, канализации и водоснабжения. На следующей неделе планируется установить окна и витражи на втором этаже в большом зале хореографии, после чего начнется подготовка поверхностей к финальной покраске.

Завершить ремонтные работы планируется в IV квартале 2025 года, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на I квартал 2026 года.