Демонтажные работы в школе поселка Снегири в Истре завершили на 94%

В Снегиревской школе муниципального округа Истра в рамках капитального ремонта строители закончили демонтажные работы на 94%. Впервые с 1962 года в здании проведут масштабные работы по модернизации.

Общая площадь Снегиревской школы превышает 2800 квадратных метров. Над обновлением здания работает команда из 48 строителей, которая использует специализированную технику, ускоряющую процесс ремонта.

Работы по штукатурке стен завершили на 46%, каменную кладку — на 45%, а монтаж инженерных систем — на 32%. Фасадные работы на объекте строители закончили на 37%, а устройство монолитных перекрытий первого этажа — на 25%.

Обновление коснется не только внешнего облика: в школе появится новая мебель, современное оборудование, библиотека и медиатека. Отремонтированное здание будет соответствовать всем требованиям комфортного и безопасного обучения. Ребята смогут вернуться в обновленную школу 1 сентября 2025 года.