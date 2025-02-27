Демонтажные работы в школе поселка Снегири в Истре выполнили на 75%

Демонтаж в школе поселка Снегири завершен на 75%. Ремонт в образовательном учреждения 1962 года постройки проводится впервые.

Строители убирают внутреннюю отделку, перегородки и старое напольное покрытие. Важно, что строительный мусор вывозят сразу, чтобы он не мешал местным жителям и чтобы пыль не летела. Внутри здания рабочие штукатурят и шпаклюют стены, делают кирпичную кладку перегородок на 3-м этаже. Также ведутся электромонтажные работы. Следующий этап — система водоснабжения, водоотведения и отопления.

Во время ремонта школьники и учителя переехали в школу № 1 города Дедовска. Детей из Снегирей ежедневно возят на занятия на специальных автобусах.

Помимо ремонта в учебных классах, пищеблоке, спортивном зале и других помещениях планируется заменить мебель, оборудование, а также обновить библиотечный фонд и школьную медиатеку.

Откроют школу после ремонта в сентябре этого года.