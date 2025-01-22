Демонтажные работы в лицее на улице Босова в Истре завершили на 95%

В школе учится более 1,3 тысячи человек. Работы на объекте начались прошлой осенью и сейчас учебное заведение не узнать. Остались только стены, и то не все. Ведь в рамках проекта тут сделали перепланировку. Лицей открыли в 1984 году и с тех пор масштабных работ тут не проводили. После ремонта увеличатся не только учебные классы, но и столовая, актовый зал, а также поменяют все инженерные системы, окна, двери, кровлю и фасад. Демонтаж на объекте выполнен на 95%.

«Данная школа входит в топ-100 школ Подмосковья, здесь большое количество детей, которые заканчивают с медалями, отмечу, что с каждым годом количество медалистов растет. Касательно педагогического состава, здесь более 90% — это педагоги высшей категории и очень талантливые молодые учителя. Школа пользуется авторитетом длительное время причем не только в округе», — поделилась глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

На время строительства лицеисты переехали в школу в микрорайон Восточный. Ремонтные работы планируют закончить в августе, чтобы успеть подготовить школу к 1 сентября. Поэтому в День знаний школьники вернуться в родной для них Лицей.