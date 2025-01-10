Демонтажные работы в лицее на улице Босова в Истре завершили на 70%

Ремонтные работы в учебном заведении начались 25 ноября прошлого года. Сейчас рабочие проводят демонтаж.

Учебное заведение открылось более 40 лет и требовало обновления. Отремонтируют все здание, включая фасад. Демонтаж производится до перекрытий или плит, а также проведут работы с вентиляционными коробами и другими коммуникационными системами. Строители работают без перерывов, на объекте трудятся 48 специалистов одновременно. Важно, что строительный мусор вывозят сразу, чтобы не мешал жителям, а также для поддержания чистоты и порядка на территории заведения.

Здесь обновят учебные классы, пищеблок, спортивный зал. Также заменят мебель, лабораторное оборудование, обновят библиотечный фонд и создадут современную медиа систему с возможностью проведения онлайн-уроков.

Обновленный Лицей распахнет свои двери для учеников уже в сентябре 2025 года.