Демонтаж сгоревшего рынка начался в Богородском округе

После пожара на ногинском рынке строение полностью выгорело. На месте начались демонтажные работы.

Пожар на центральном рынке Ногинска произошел 9 октября около 16:00. Как стало известно, возгорание возникло в угловом торговом павильоне со стороны улицы Декабристов. Причиной пожара стала аварийная работа системы электроснабжения. Версия о поджоге не подтвердилась.

К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь порядка трех тысяч квадратных метров. К тушению привлекались 26 единиц техники и 81 человек личного состава пожарных формирований. После полуночи представители МЧС России по Московской области заявили о завершении тушения. Вопрос находится на контроле у ногинской городской прокуратуры.

В результате пожара строение было уничтожено полностью. Погибших и пострадавших не было.

Размер ущерба устанавливается. Продавцам и владельцам торговых точек в настоящее время предоставлены места для осуществления деятельности на безвозмездной основе.