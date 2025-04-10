Демонтажные работы начались на котельной № 27 в селе Новый Быт

Объект теплоснабжения обслуживает 37 многоквартирных и 21 индивидуальный жилой дом, а также важные социальные объекты — школу, детский сад, дом культуры «Меридиан», техникум и школу искусств. Общая длина тепловых сетей составляет более 10 километров.

Котельная № 27 была введена в эксплуатацию более 40 лет назад, в 1984 году, и с тех пор не проходила капитального ремонта. Глава Чехова Михаил Собакин подчеркнул, что жители регулярно обращались с жалобами на качество отопления и горячего водоснабжения. Учитывая возраст котельной, было принято решение о включении ее в государственную программу Московской области по модернизации объектов теплоснабжения.

Сейчас на объекте подрядчик демонтирует первый из трех котлов и готовит фундамент под новые — будут установлены три водогрейных. Также будет полностью заменена запорная арматура, подающий газопровод и трубопроводы внутри здания. Все работы ведутся без отключения отопления и горячего водоснабжения. Их планируют завершить в четвертом квартале 2025 года.

Модернизация котельной проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».