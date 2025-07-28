Демонтажные работы начали в школе деревни Мокрое под Можайском

В деревне Мокрое Можайского округа начались демонтажные работы в корпусе средней школы «Созвездие Вента» в рамках капитального ремонта. Специалисты разбирают полы, потолки и перегородки, а также проводят обследование и фиксируют состояние устаревших инженерных сетей для подготовки итогового проекта и технического заключения.

Ремонт предусматривает полное обновление здания: замену всех инженерных коммуникаций, ремонт фасада, кровли и входной группы, внутреннюю отделку помещений, замену окон, дверей, радиаторов отопления и сантехники, а также обновление мебели и благоустройство территории. Планируется завершить работы к началу учебного года 2026/2027.

В школе учатся около 100 детей из Мокрого и соседних населённых пунктов. Здание было построено в 1969 году и с тех пор капитальный ремонт не проводился — лишь в 2000-х заменили кровлю.

По словам директора Татьяны Мороз, коллектив и учащиеся с нетерпением ждут открытия обновленной школы. Для сохранения учебного процесса во время ремонта ученики 1–4 классов будут заниматься в детском саду напротив, а старшеклассники — в школе села Семеновское. Для перевозки детей организуют школьный автобус.

Все работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».