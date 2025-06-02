Демонтажные работы на стадионе «Русич» завершили в Орехово-Зуеве

В ближайшее время строители приступят к одному из ключевых этапов — разработке котлована под фундамент будущего здания стадиона, включающего трибуны для зрителей. В ходе подготовки к строительству возникла необходимость внесения корректировок в первоначальный проект. Геологические исследования показали, что уровень грунтовых вод на участке слишком высок, что может создать проблемы для устойчивости фундамента. Для решения этой задачи будет установлена специальная система водопонижения, которая позволит осушить участок и обеспечить надежность основания здания.

Стадион играет важную роль в спортивной жизни Ликино-Дулева. Здесь тренируются около 400 спортсменов, занимающихся хоккеем с мячом. На время проведения реконструкции тренировки перенесены на другие спортивные площадки.

После завершения реконструкции «Русич» станет современным спортивным объектом, отвечающим всем требованиям для проведения соревнований по хоккею с мячом. Одной из ключевых особенностей нового стадиона станет установка систем охлаждения поля. Благодаря этому тренировки и соревнования смогут проводиться круглый год, независимо от погодных условий. В распоряжении спортсменов будет поле размером 100 на 60 метров, оснащенное всем необходимым оборудованием. Завершение всех работ по реконструкции стадиона и открытие нового спортивного комплекса запланировано на 2026 год.