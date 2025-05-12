Демонтаж старых окон и дверей завершили в одном из детских садов Балашихи

Координатор партийного проекта «Новая школа» Павел Вечтомов посетил дошкольное учреждение на улице Маяковского, 6 в Балашихе, чтобы оценить ход капитального ремонта. Здание площадью четыре тысячи квадратных метров преобразуют в современное образовательное пространство, соответствующее стандартам безопасности и комфорта.

На текущем этапе завершен демонтаж старых окон и дверей, активно ведутся работы по обновлению фасада и внутренних помещений.

«Мы стремимся не только отремонтировать здание, но и оснастить его передовыми технологиями для развития детей. К новому учебному году здесь появятся современная мебель, оборудование и благоустроенная территория», — отметил Вечтомов.

Как только позволят погодные условия, начнется обновление прилегающей территории: будут модернизированы детские площадки и павильоны для воспитанников. Проект «Новая школа» направлен на создание условий, где дети смогут учиться, заниматься творчеством и спортом. Его цель — обеспечить доступ к цифровым инструментам, современным игровым зонам и другим ресурсам, способствующим всестороннему развитию юных жителей Балашихи.