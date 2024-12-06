Демонтаж старых конструкций в корпусе больницы в Можайске выполнили на 75%

В Можайске продолжается ремонт будущего хирургического корпуса. Рабочие уже демонтировали перекрытия внутри здания. Сейчас они очищают помещения от строительного мусора.

Здесь работают 14 специалистов. Они уже выполнили демонтаж на 75%, убрали конструкции, перегородки и стяжку пола.

После рабочие начнут заливать новые полы, делать полотки, строить стены. Также они обновят инженерные коммуникации, связанные с водоснабжением и отоплением.

Работы ведут по единому стандарту современного стационара. В корпусе обеспечат удобный доступ маломобильных групп населения.

Специалисты капитально отремонтируют фасад, входные группы и кровлю, заменят двери и окна, укрепят фундамент и благоустроят прилегающую территорию.

Отметим, что ремонт проходит в рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

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