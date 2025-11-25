Демонтаж старого моста в деревне Лукино в Серпухове завершат к концу года

В Серпухове ведется активная работа по обновлению двух стратегически важных транспортных объектов — моста в деревне Бутурлино и путепровода в деревне Лукино. Реализация этих проектов направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и обеспечение долговечности инфраструктуры.

На объекте в деревне Бутурлино в настоящее время осуществляется монтаж шести пролетных балок. Параллельно подрядчик проводит комплекс подготовительных и строительных работ, включающий расчистку территории, устройство строительной площадки, укладку песчаного слоя, монтаж свай и опор.

Новый мост будет отвечать современным требованиям, предусматривая наличие пешеходных зон, тротуаров и освещения. Завершение строительства запланировано на 1 июля 2026 года.

Для минимизации неудобств для жителей в период проведения основных работ, параллельно возводится временный объездной мост, открытие которого намечено на конец текущего года. Это позволит организовать полноценное движение транспорта во время основного этапа строительства.