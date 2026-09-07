Демонтаж кровельного покрытия выполнили в доме № 3 на улице Победы в Химках

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 3 на улице Победы в Химках идет строго по графику. Работы на одном из ключевых этапов — восстановлении скатной крыши — подходят к завершению.

Фонд капитального ремонта Московской области отвечает за выполнение работ. Строители уже демонтировали прежнее кровельное покрытие. Сейчас специалисты занимаются монтажом металлических конструкций и утеплением чердачного помещения. Снегозадержатели и защитные ограждения установят на завершающей стадии.

Параллельно бригады приводят в порядок внутренние инженерные коммуникации. В подвале заменяют трубы горячего и холодного водоснабжения, а также обновляют систему отопления.

«Я лично знакома со многими жильцами, мы давно и плодотворно сотрудничаем в решении самых разных вопросов. Хочу отметить, что жители здесь удивительно дружные. Они не только сообща контролируют ход ремонта и следят за благоустройством, но и живут одной большой семьей: вместе проводят субботники, устраивают детские праздники во дворе и наряжают новогоднюю елку», — отметила депутат Инна Монастырская.

Также в рамках капитального ремонта будут отреставрированы фасад и фундамент, а система электроснабжения — полностью заменена. Системы отопления и водоснабжения планируется обновить до начала отопительного сезона.