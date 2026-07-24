Демонтаж аварийного пирса начали в Серпухове

В парке «Жемчужина» приступили к демонтажу аварийного пирса на Ногинском пруду. После завершения работ территорию планируют комплексно обновить.

22 июля комбинат благоустройства начал демонтаж аварийного пирса в парке «Жемчужина». Сооружение, установленное в 2021 году в рамках благоустройства территории, пришло в негодность. Подрядчик не выполнил гарантийные обязательства, а приступить к работам удалось только после завершения судебных разбирательств.

Пирс на Ногинском пруду давно вызывал обеспокоенность жителей и требовал срочного ремонта. Сейчас муниципалитет прорабатывает проект комплексного обновления прилегающей территории. Соответствующая заявка уже направлена в Министерство благоустройства Московской области.

Проект предусматривает строительство нового современного пирса с увеличенным сроком службы, который будет полностью соответствовать требованиям безопасности.

«Территория Ногинского пруда востребована у серпуховичей. Летом это одно из любимых мест отдыха жителей и площадка для проведения городских мероприятий, а зимой здесь традиционно оборудуют купель для крещенских купаний», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.