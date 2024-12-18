Демиховский завод начал выпуск деталей для поездов «Иволга» в Орехово-Зуеве

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе запустил серийное производство редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Проект поддержан льготным займом Фонда развития промышленности.

Завод стал первым в России предприятием, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Практически все детали устройства произведены в стране, что делает продукцию полностью отечественной. Первая партия редукторов уже отправлена заказчику.

Редуктор используется в моторно-редукторном блоке и входит в состав тягового привода поезда. Срок его службы достигает сорока лет. Новое производство снижает зависимость от импортных компонентов и укрепляет технологический суверенитет России.

Этот проект — важный шаг в развитии отечественного машиностроения и повышение независимости железнодорожной отрасли от внешних поставщиков.