Демиховский лицей в Орехово-Зуеве отремонтируют к сентябрю

Фото: Телеканал «360»

Капитальный ремонт продолжается в Демиховском лицее в Орехово-Зуеве. Работы завершат к началу учебного года.

Темп ремонта проверили глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной Думы Максим Коркин совместно с родительским активом. В течение ремонта были небольшие отставания от графика из-за поставки материалов, поэтому количество рабочих на объекте увеличили — сейчас здесь задействованы 66 человек.

Лицей не только отремонтируют, но и оснастят современной мебелью и оборудованием для обучения детей. Территорию благоустроят. После окончания ремонта Демиховский лицей и построенная четыре года назад школа искусств станут единым архитектурным ансамблем.

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