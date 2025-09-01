Демиховский лицей в Орехово-Зуеве открыли после капитального ремонта

Демиховский лицей открылся в Орехово-Зуеве после капитального ремонта 1 сентября. Там установили новые окна и двери, обновили коммуникации и утеплили фасад.

Как рассказали в областном Минстрое, школа находится на Заводской улице в деревне Демихово. Работы там начались в январе этого года. Площадь здания превышает 1,4 тысячи квадратных метров.

В ходе ремонта рабочие обновили помещения, заменили окна, двери, коммуникации утеплили фасад и кровлю, а также обновили спортзал.

Для безопасности ребят в здании улучшили систему видеонаблюдения.

В младшую школу лицея в этом году пришли 320 учеников, из них 63 — первоклассники.

Здание отремонтировали по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В День знаний в регионе открыли еще 14 новых школ.