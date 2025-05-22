Деловую игру провели для студентов в Химках

Просветительско-образовательный модуль «Внедрение SMART-технологий в ЖКХ» организовали на базе баскетбольного центра «Химки». Студенты Академии гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям России попробовали самостоятельно разработать проекты внедрения современных технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Участие в игре приняли студенты третьего курса по направлению «Государственное и муниципальное управление». Каждой команде для реализации проекта предоставили многоквартирный дом в Химках. Ребята проанализировали характеристики зданий, определили проблемы и предложили варианты SMART-технологий для их решений.

Чаще всего студенты предлагали решить вопросы путем установления датчиков протечек, автоматического учета и передачи данных на вводе в дом, а также комплексных систем «Умный дом».

«Очень здорово, что у нас подрастает поколение, которое хорошо разбирается в современных технологиях и стандартах строительства и обслуживания домов. Такие игры позволяют студентам лучше понять реальные вызовы городской инфраструктуры и находить эффективные, технологичные решения. Это значит, что в будущем в эту сферу придут подготовленные, мотивированные профессионалы», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.