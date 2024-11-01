Занятие для школьников провели в торгово-промышленной палате Дмитрова

Бизнес-тренер Дмитровской торгово-промышленной палаты Юлия Гусева показала школьникам, как создать бренд, найти каналы сбыта и продвижения для товаров и услуг, а также что нужно предпринять для реализации бизнес-модели. Ученики узнали, из чего складываются расходы и доходы предпринимателя.

Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Оксана Котова отметила, что такие уроки помогают развитию бизнес-навыков у подрастающего поколения, формированию умения работать в команде и критического мышления. «Это важный шаг на пути к созданию успешного бизнеса и развитию экономики нашего округа», — считает Оксана Котова.

Школьники получили много новых знаний и опыт, который в будущем поможет реализации их собственных идей в бизнесе. Ребята рассказали, что им понравилось участвовать в «мозговой штурме» и сообща находить эффективные решения

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