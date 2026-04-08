Деловую игру по законам России провели для студентов в Одинцове

Студенты Университетского колледжа Одинцово попробовали себя в роли законодателей в рамках VII деловой игры «Процедура принятия законов в Российской Федерации». Участники выступали в качестве депутатов и сенаторов.

В повестку встречи были внесены два законопроекта. Первый — о защите национального кинопроката — не прошел голосование, а второй — о компенсациях медицинским и педагогическим работникам — был почти единогласно поддержан и одобрен Советом Федерации.

Заседание вели студентки второго курса Надежда Гришина и Кристина Китик, а модерировала игру преподаватель Ксения Бирюкова. Аргументы, споры, быстрые решения — все было, как в настоящем парламенте. Самыми активными участниками стали Кирилл Огнев, Кристиан Милачич, Полина Терентьева, Вероника Иващенко и Руслан Ким.

Организаторы деловой игры по итогу отметили, что такой формат является лучшим способом понять, как на самом деле работает законотворчество.