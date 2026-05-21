Деловую игру по этикету провели для студентов в Подольске

Студентам первого курса Московского современного областного колледжа объяснили, как добиваться желаемого, не прибегая к спорам и ссорам. Для этого специалисты по работе с молодежью из молодежного центра «Территория будущего» провели деловую игру «Вежливые люди», посвященную нормам этикета.

Ребята не только повторили правила поведения в общественных местах и стратегии вежливой коммуникации, но и узнали психологические приемы, которые помогают выходить из сложных ситуаций без конфликтов.

«Я думаю, нам, современной молодежи, всегда полезно вспомнить о том, как правильно вести себя в обществе», — поделилась студентка Анастасия Зайцева.

В ходе игры участники примерили на себя разные социальные роли и наглядно увидели, насколько сильно этикет влияет на повседневную жизнь. Это был бесценный опыт, отметили студенты.