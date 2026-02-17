Деловую игру о выборах организовали для молодежи в Богородском округе

В Ногинском филиале Университета просвещения отметили День молодого избирателя. Студенты на несколько часов погрузились в политический процесс и попробовали себя в роли лидеров партий.

Вместо скучной лекции для них организовали полноценную деловую игру. Участники сами прошли путь от политической идеи до дебатов. Они сформировали партии, выбрали лидеров, придумали лозунги и программы, а после занялись агитацией.

Самым захватывающим этапом стала дискуссия. Студенты жарко спорили, отстаивали свои позиции и доказывали, почему именно их программа достойна победы.

«Очень здорово было наблюдать, как ребята включаются в процесс, спорят и ищут компромиссы. Такие игры, наверное, лучше любых учебников объясняют, почему важно ходить на выборы и что такое настоящая политическая конкуренция», — отметила депутат Совета депутатов Богородского округа Ольга Попова.

Сами участники признались: такой формат оказался гораздо интереснее, чем сухие разговоры о политике. За несколько часов они получили практический опыт и лучше поняли, как устроена избирательная система.