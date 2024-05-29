Деловой завтрак с участниками фестиваля «Русская классика» прошел в Лобне

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела деловой завтрак с участниками международного театрального фестиваля «Русская классика. Лобня-2024». Фестиваль собрал гостей из России, Китая, Киргизии, Македонии и Ирана.

Участники фестиваля поделились своими впечатлениями от Лобни и подчеркнули важность международного культурного обмена.

«Приезд таких гостей добавляет стремительности в развитие Лобни и вносит свой неповторимый штрих», — отметила Анна Кротова.

Фестиваль «Русская классика» проводится 28 раз в этом году. Его основная цель — всесторонний обмен культурным опытом и развитие сотрудничества в сфере искусства.

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня
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Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня
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В этом году зрители смогли увидеть уникальные постановки, в том числе «Вишневый сад» в интерпретации «Пекинской оперы», спектакль македонских актеров по мотивам басен народов мира, а также международный проект, объединивший артистов из Ирана, Азербайджана и России.

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