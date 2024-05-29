Деловой завтрак с участниками фестиваля «Русская классика» прошел в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела деловой завтрак с участниками международного театрального фестиваля «Русская классика. Лобня-2024». Фестиваль собрал гостей из России, Китая, Киргизии, Македонии и Ирана.
Участники фестиваля поделились своими впечатлениями от Лобни и подчеркнули важность международного культурного обмена.
«Приезд таких гостей добавляет стремительности в развитие Лобни и вносит свой неповторимый штрих», — отметила Анна Кротова.
Фестиваль «Русская классика» проводится 28 раз в этом году. Его основная цель — всесторонний обмен культурным опытом и развитие сотрудничества в сфере искусства.
В этом году зрители смогли увидеть уникальные постановки, в том числе «Вишневый сад» в интерпретации «Пекинской оперы», спектакль македонских актеров по мотивам басен народов мира, а также международный проект, объединивший артистов из Ирана, Азербайджана и России.