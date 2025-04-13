Деловой завтрак на тему онлайн-маркетинга прошел в Пушкино

Сообщество «Нежный бизнес» в Пушкино организовало тематическую встречу в формате делового завтрака. На нем участницы обменялись опытом продвижения услуг с помощью онлайн-маркетинга. Руководитель маркетингового агентства Алексей Старостин провел мастер-класс, посвященный современным инструментам привлечения клиентов через интернет.

Участницы мероприятия узнали, какие методы продвижения наиболее эффективны для различных видов бизнеса. Например, для студии маникюра оптимальными являются локальные паблики в социальных сетях, а не глобальные платформы.

«Это шанс обменяться опытом с другими предпринимательницами. А также установить полезные контакты и обсудить важные вопросы», — отметила владелица кадрового агентства Анна Морозова.

Сообщество «Нежный бизнес» объединяет более 1100 женщин-предпринимателей по всей России, включая Пушкинский округ. Участницы регулярно проводят встречи, мастер-классы и деловые завтраки, направленные на развитие и поддержку женского предпринимательства.