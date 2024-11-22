Деловой завтрак для предпринимателей провели в Лосино-Петровском

В День женского предпринимательства партийцы «Единой России» городского округа Лосино-Петровский организовали бизнес-завтрак с женщинами-предпринимателями. Гостями встречи стали в том числе и представители различных центров, которые помогают многодетным семьям в регионе.

Мероприятие объединило предпринимателей округа, а также сотрудников Центра поддержки многодетных семей «Мы Рядом», представителей Центра помощи многодетным «Много мама» и Центра поддержки многодетных семей «Многодеточки». Собравшиеся делились опытом и идеями, трудностями и достижениями. Бизнес-завтрак стал площадкой для поиска новых друзей и партнеров.

Одна из предпринимательниц, которая владеет цветочным бизнесом, не смогла посетить деловую встречу. Исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский Вячеслав Градин и член партии Вера Алексеева приехали к ней в торговую точку лично, чтобы поздравить с профессиональным праздником и сказать слова благодарности.

«Успех каждого из нас — это кирпичик в фундаменте нашего общего будущего. Мы должны поддерживать друг друга, делиться опытом и находить пути для совместного роста. Каждая история, рассказанная за этим столом, — это шаг к созданию сообщества, где женщины, стремящиеся к успеху, могут стать опорой друг для друга», — подчеркнул Вячеслав Градин.

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