Деловой завтрак для предпринимателей прошел в Балашихе

Балашихинская торгово-промышленной палата совместно с Российским государственным университетом народного хозяйства имени В. И. Вернадского организовала бизнес-мероприятие в Балашихе. Деловой завтрак собрал представителей бизнеса и руководителей кадровых служб предприятий городского округа для обсуждения ключевых вопросов подготовки квалифицированных специалистов и установления новых партнерских связей.
Ректор Университета Вернадского Елена Певцова представила возможности учебного заведения по подготовке кадров, включая обучение на бюджетной основе. Она подчеркнула важность тесного взаимодействия между предпринимателями и образовательными учреждениями, отметив, что инвестирование в кадры — это инвестиция в будущее, открывающая новые горизонты для экономического развития, промышленности, науки и предпринимательства.
Участники активно задавали вопросы и делились опытом, обсуждая перспективы сотрудничества и возможности улучшения кадрового обеспечения бизнеса. Балашихинская ТПП выразила благодарность всем присутствующим за активное участие и пригласила к участию в будущих мероприятиях.
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