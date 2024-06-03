Деловой бизнес-форум с участием профильных экспертов состоялся в Лобне

Деловой бизнес-форум «Лобня и бизнес — новые реалии» состоялся в Лобненском городском округе. Он был посвящен Дню предпринимателя.

Участникам форума «Лобня и бизнес — новые реалии» рассказали о том, как развивать свое дело без административных барьеров и лишних процедур, как получить землю под бизнес и на какие меры поддержки можно рассчитывать. Основная задача форума, приуроченного ко Дню предпринимателя, — выстраивание эффективного взаимодействия с предпринимателями.

Спикерами стали министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, а также первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Всего в Лобне зарегистрировано 794 компании. 60 из них занимаются производством и 734 работают в сфере торговли и услуг.

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