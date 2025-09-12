Деловая встреча предпринимателей прошла в усадьбе Горенки в Балашихе

В живописной усадьбе Горенки прошла деловая встреча, организованная Союзом «Балашихинская торгово-промышленная палата». Мероприятие собрало около 35 предпринимателей и представителей делового сообщества Балашихи, став площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса в регионе.

Особенностью встречи стала уникальная историческая атмосфера усадьбы, которая создала вдохновляющий фон для продуктивного диалога. Участники не только обсудили важные темы и поделились идеями, но и познакомились с богатым наследием Горенок во время экскурсии по территории усадьбы. Это позволило предпринимателям лучше понять значимость места и ощутить связь прошлого и настоящего.

Программа мероприятия включала также кофе-брейк с традиционным чаепитием, что способствовало неформальному общению и укреплению деловых контактов. Завершилась встреча церемонией награждения лучших предпринимателей и руководителей предприятий, отметивших значительный вклад в развитие экономики Балашихи.

Организаторы подчеркнули, что цель события — укрепление партнерских связей и развитие сотрудничества в бизнес-среде региона. Неформальная и дружелюбная обстановка способствовала установлению новых контактов и обсуждению перспектив совместной работы, что является важным шагом на пути к успешному развитию местного предпринимательства.