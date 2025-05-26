Деловая игра к юбилею «Волонтеров Подмосковья» прошла в Серпухове

Юбилей добровольческой организации отметили в муниципалитете по инициативе Управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации округа. Яркое праздничное мероприятие состоялось во Дворце молодежи при МАУ «ЦМИ».

Активисты и их наставники из Большого Серпухова приняли участие в деловой игре «Лето добрых дел». Волонтеры разрабатывали свои проекты и защищали их. Ребята проявили креативность, показали умение работать в команде и воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» объединяет все добровольческие организации Подмосковья. К движению присоединились уже более 50 тысяч участников. За время существования организации совершено более семи тысяч добрых дел и проведено более 12 тысяч мероприятий. Штабы «Волонтеров Подмосковья» открыты в каждом муниципальном образовании региона.