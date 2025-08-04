Дело о хищении бюджетных 33 млн рублей направили в суд в Подмосковье

Прокуратура Московской области направила в суд дело против четырех руководителей компаний «Биоэкопром» и «СВД Трэйд», которых обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, с конца 2019 года по начало 2022 года один из руководителей компании, занимающейся сбором и утилизацией отходов, создал преступную группу, чтобы похищать бюджетные деньги.

В группу также вошли заместитель начальника отдела экологии «Центрлесхоза» и другие руководители. Обвиняемые заключали контракты с «Центрлесхозом» на вывоз мусора и уборку лесных территорий, но на деле использовали поддельные документы, завышая объемы выполненных работ. В схему также вовлекли компанию «СВД Трэйд», которая на самом деле не имела лицензий для работы с отходами. Кроме того, мошенники оформляли фальшивые акты и талоны, которые направляли заказчику для оплаты.

Из-за этих действий бюджету региона нанесли ущерб более чем на 33 миллиона рублей. Обвиняемые частично возместили ущерб. Дело направили в Замоскворецкий районный суд Москвы. Уголовное дело против чиновника из «Центрлесхоза» закрыли в связи с его смертью.