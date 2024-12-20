Делегаты из Лосино-Петровского посетили конференцию к 80-летию Великой Победы

Конференция «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» проходила в Красногорске. Мероприятие состоялось в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений.

В состав делегации Лосино-Петровского городского округа вошли секретарь местного отделения «Единой России» Вячеслав Градин, глава окружного совета депутатов Татьяна Голод, депутат Альбина Штатнова и благочинный церковного округа Павел Галушко.

Открыли конференцию, проходившую в административно-деловом центре «Новатор, глава Московской областной думы Игорь Брынцалов и патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Участники мероприятия прослушали несколько интересных и содержательных докладов. Настоятель Христорождественского храма села Заозерье Павлово-Посадского округа протоиерей Сергий Николаев говорил о Великой Отечественной войне и духовном возрождении советского народа. Директор православной классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского» Евгений Едокимов из Домодедово поделился опытом патриотического воспитания в православной школе. Начальник штаба областного отделения всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» подвел итоги работы организации и оценил перспективы развития.

Куратор проекта «Единой России» «Культура малой Родины» Алексей Дьяконов отметил, что такие мероприятия — это возможность не только отдать дань уважения тем, кто завоевал эту Победу, но и поделиться знаниями и опытом с подрастающим поколением.