Делегация женщин-работников Кореи посетила Ленинский округ

Делегация корейских женщин-работников во главе с Ким Чон Сун, заведующей отделом по делам общественных организаций трудящихся Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, посетила Ленинский городской округ. Встреча состоялась при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Основной целью визита, по словам президента Союза женщин России Екатерины Лаховой, стало укрепление сотрудничества и обмен опытом. Гости познакомились не только с Москвой, но и с развитием малых городов Московской области, в частности с Ленинским округом, а также изучили передовые практики в сфере образования — организацию детских лагерей и внедрение новых технологий в школах.

Программа визита началась с посещения Видновской средней школы №11. Там с приветственным словом выступила председатель Центрального Комитета Социалистического Союза женщин Кореи Чон Хян Сун, отметившая важность обмена опытом в области образования и социальной политики для укрепления дружбы между женщинами России и Кореи.