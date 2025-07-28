Делегация женщин-работников Кореи посетила Ленинский округ
Делегация корейских женщин-работников во главе с Ким Чон Сун, заведующей отделом по делам общественных организаций трудящихся Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, посетила Ленинский городской округ. Встреча состоялась при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».
Основной целью визита, по словам президента Союза женщин России Екатерины Лаховой, стало укрепление сотрудничества и обмен опытом. Гости познакомились не только с Москвой, но и с развитием малых городов Московской области, в частности с Ленинским округом, а также изучили передовые практики в сфере образования — организацию детских лагерей и внедрение новых технологий в школах.
Программа визита началась с посещения Видновской средней школы №11. Там с приветственным словом выступила председатель Центрального Комитета Социалистического Союза женщин Кореи Чон Хян Сун, отметившая важность обмена опытом в области образования и социальной политики для укрепления дружбы между женщинами России и Кореи.
Для гостей была организована экскурсия по школе и презентация о развитии малых городов Московской области на примере Ленинского округа. Глава округа Станислав Каторов подчеркнул, что новая школа на 1,1 тысячи мест в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» построена по современным стандартам и открыта на полгода раньше срока благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ученикам здесь созданы комфортные условия: библиотека с IT-зоной и коворкингом, мастерские, спортивные залы, оснащенные учебные классы и просторная столовая.
Кроме того, делегация посетила Музей-заповедник «Горки Ленинские», где ознакомилась с работой Московского областного регионального отделения Союза женщин России в сфере патриотического воспитания молодежи.
Гости узнали о Сергиево-Посадском детском культурном форуме «Планета детства» и приняли участие в патриотической акции «Вспомним всех поименно», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экскурсия по территории музея стала завершающим этапом визита.