Делегация женщин-работников КНДР посетила Ленинский округ

В Ленинский округ Подмосковья прибыла делегация корейских женщин, чтобы обсудить сотрудничество с «Союзом женщин России» и перенять опыт развития малых городов. Об этом сообщили в Минтерполитики МО .

Гости посетили школу № 11 в городе Видное и музей «Горки Ленинские». Там они осмотрели квартиру и кабинет Ленина, главный дом усадьбы и гараж с редким автомобилем Rolls-Royce Silver Ghost.

За дружеским обедом делегации обменялись подарками и поговорили о совместной работе. Областное отделение СЖР рассказало о поддержке женского бизнеса и участии жительниц в важных проектах региона.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов поделился опытом комплексного развития малых городов в Подмосковье на примере образовательных учреждений, культурных центров и улучшении территорий.