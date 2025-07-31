Делегация женщин-работников КНДР посетила Ленинский округ
В Ленинский округ Подмосковья прибыла делегация корейских женщин, чтобы обсудить сотрудничество с «Союзом женщин России» и перенять опыт развития малых городов. Об этом сообщили в Минтерполитики МО.
Гости посетили школу № 11 в городе Видное и музей «Горки Ленинские». Там они осмотрели квартиру и кабинет Ленина, главный дом усадьбы и гараж с редким автомобилем Rolls-Royce Silver Ghost.
За дружеским обедом делегации обменялись подарками и поговорили о совместной работе. Областное отделение СЖР рассказало о поддержке женского бизнеса и участии жительниц в важных проектах региона.
Глава Ленинского округа Станислав Каторов поделился опытом комплексного развития малых городов в Подмосковье на примере образовательных учреждений, культурных центров и улучшении территорий.
Два человека погибли в аварии на ралли в Эквадоре
Умер театральный режиссер Роберт Уилсон
Еще 4 тротуара обустроят в Серпухове
Делегация женщин-работников КНДР посетила Ленинский округ
Жители Германии поддержали слова Путина об оккупации со стороны США
Спонсор украинских националистов из Крыма получил тюремный срок
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте