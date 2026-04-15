Делегация университета «Дубна» посетила заседание о взаимодействии МИФИ и ОИЯИ

Делегация Государственного университета Дубна приняла участие в круглом столе. Он был посвящен взаимодействию Национального исследовательского ядерного института МИФИ и Объединенного института ядерных исследований.

В состав делегации вошли ректор Андрей Деникин, проректор Ольга Анисимова и директор института физико-инженерных систем Оксана Пискунова. В рамках визита представители университета познакомились с научной инфраструктурой МИФИ и его исследовательскими проектами.

Гостям представили ключевые лаборатории и установки, включая экспериментальный комплекс «НЕВОД», лабораторные комплексы «Эльф», проекты в области лазерных технологий, установку MPD, а также ряд специализированных научных подразделений, связанных с физикой материаловедения и метрологией. Отдельное внимание уделили научно-лабораторному корпусу ТОКАМАК «МИФИСТ».

Основная дискуссия развернулась на круглом столе под руководством ректора МИФИ Владимира Шевченко и директора ОИЯИ Григория Трубникова. Участники обсудили обновление структуры образовательных программ, включая создание отдельной группы направлений «Ядерная физика и атомные технологии».

Также значительную часть обсуждения посвятили кадровым вопросам. Представители научных подразделений отметили растущую потребность в специалистах и подчеркнули важность практической подготовки студентов непосредственно на базе ОИЯИ. Такой формат уже применяют в рамках базовых кафедр университета «Дубна».

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и совершенствовании образовательных программ с учетом потребностей современной науки и промышленности.