Делегация центра «Авангард» примет участие в тематических сменах «Артека» в 2026 году

Делегация учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» из Одинцовского городского округа участвовала в X Международной конференции тематических партнеров детского центра «Артек». Конференция проходила с 21 по 24 января и собрала более двухсот представителей партнерских организаций. Участники обсуждали ключевые вопросы развития образовательных процессов в текущем году.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, команда «Авангарда» заняла призовое место в конкурсе дополнительных общеразвивающих программ. В прошлом году центр провел первую смену «Авангард — моя траектория» в «Артеке», где участники изучали правила безопасного обращения с оружием, основы статической стрельбы из длинноствольного оружия, тактической медицины и навыки оказания первой помощи. Программа «Авангард — моя траектория» формирует характер, воспитывает патриотизм и закладывает основы гражданского долга. Этот опыт будет продолжен в 2026 году.

Во время экскурсии делегация «Авангарда» познакомилась с современными образовательными и воспитательными практиками, а также инфраструктурными проектами, которые откроются для детей в «Артеке». На конференции обсуждались актуальные вопросы образовательного сотрудничества, обмена опытом и интеграции международных практик в работу детского центра. Особое внимание было уделено формированию патриотизма среди детей, воспитанию уважения к истории страны и духовным ценностям.

Программы смен в 2026 году будут включать мероприятия, приуроченные к Году единства народов России. Приоритетными направлениями станут международное сотрудничество и популяризация русского языка.