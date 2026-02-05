Делегация Союза писателей России посетила Центральную библиотеку Воскресенска

Российские литераторы познакомились с обновленной Центральной библиотекой имени Инны Гофф в Воскресенске. Визит состоялся в рамках укрепления творческих связей и знакомства с литературной жизнью Подмосковья.

Делегацию, прибывшую в город, возглавила заместитель Ответственного секретаря Правления Союза писателей России Нина Попова. Со стороны местного литературного сообщества гостей встретил и приветствовал Виктор Лысенков, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России и представитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова.

В ходе экскурсии писатели подробно узнали, как в современном дизайне обновленной библиотеки были воплощены культурные коды Воскресенска. Гости познакомились с фондами учреждения и осмотрели уникальный Литературный зал. Именно здесь собрана коллекция книг авторов, чьи судьбы связаны с Воскресенской землей, а также хранится почетный флаг «Литературный город Подмосковья» — звание, которое городской округ получил за вклад в развитие литературы.

Особое внимание делегации привлекла выставка, посвященная жизни и творчеству двух выдающихся поэтов — Константина Ваншенкина и Инны Гофф, чье имя носит библиотека. Писателям также рассказали о произошедших изменениях в работе отдела обслуживания, новых возможностях для читателей и о насыщенной культурной программе мероприятий, регулярно проходящих в стенах библиотеки.

В завершение визита Нина Попова от имени делегации выразила искреннюю благодарность сотрудникам библиотеки за теплый прием и глубокое погружение в литературную историю города. В знак признательности и для пополнения фондов Нина Викторовна преподнесла в дар библиотеке несколько своих произведений. Среди них — поэтический сборник «Присягая на верность весне», который в 2025 году был удостоен Всероссийской премии «Лучшая поэтическая книга года».