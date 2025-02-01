Делегация Союза машиностроителей России посетила Серпухов с рабочим визитом

Первый заместитель руководителя аппарата Союза машиностроителей России Михаил Крохин, заместители генерального директора АО «ВПК „НПО машиностроения“», председатель областного Союзмаша Валерий Бунак и первый заместитель председателя Антон Дегтярев посетили Серпухов с рабочим визитом. Они встретились с представителями завода «Металлист».

Особое внимание уделили развитию инженерно-технического состава предприятия. Сотрудники «Металлиста» ежегодно принимают участие в международном форуме Сюза машиностроителей «Инженеры будущего», где получают ценный опыт.

Серпуховский завод «Металлист» продолжает укреплять партнерство с Союзом машиностроителей России. В рамках рабочего визита делегаты обсудили взаимодействие в области кадровой и социальной политики, профориентации, а также совместного проведения молодежных и культурно-массовых мероприятий.

Гостям показали производственную базу завода «Металлург» и экспозицию Музея трудовой доблести и боевой славы. В конце провели обзорную экскурсию по Серпухову и посетили знаковые достопримечательности.

Серпуховский завод «Металлург» — часть холдинга НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Предприятие активно сотрудничает с Союзом машиностроителей России, который объединяет более семи тысяч компаний и представляет интересы свыше трех миллионов работников этой отрасли.

Сотрудничество помогает развивать регион и укреплять отечественное машиностроение.