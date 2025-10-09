Делегация школьников из Индии посетила Ивантеевку округа Пушкинский

По программе международного обмена в Ивантеевку с 3 октября на неделю приехали ученики школы Святого Ксавьера из индийского города Гургаон. «Образовательный центр № 7» давно зарекомендовал себя как лингвистический центр округа.

Поездки ивантеевских школьников в гости и ответные визиты зарубежных гостей становятся хорошей традицией. Идея изучения иностранных языков по обмену вдохновила многих и стала своего рода миссией образовательного центра.

«Во время проведения капитального ремонта перед нами была поставлена задача разработать концепцию развития образовательного учреждения, и мы увидели для себя развитие — в изучении иностранных языков», — сообщил директор «Образовательного центра № 7» города Ивантеевка Яна Гальцина.

В течение недели 14 школьников и пять преподавателей изучали культуру двух стран: России и Индии. Индийцы — под впечатлением от красоты русской осени и русской кухни, успели попробовать блины, пельмени, квас и даже сушки. О своих национальных блюдах они рассказывают на уроках: ивантеевские школьники засыпают гостей вопросами: о еде, о культуре, об образовании.