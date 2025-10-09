Делегация школьников из Индии посетила Ивантеевку округа Пушкинский
По программе международного обмена в Ивантеевку с 3 октября на неделю приехали ученики школы Святого Ксавьера из индийского города Гургаон. «Образовательный центр № 7» давно зарекомендовал себя как лингвистический центр округа.
Поездки ивантеевских школьников в гости и ответные визиты зарубежных гостей становятся хорошей традицией. Идея изучения иностранных языков по обмену вдохновила многих и стала своего рода миссией образовательного центра.
«Во время проведения капитального ремонта перед нами была поставлена задача разработать концепцию развития образовательного учреждения, и мы увидели для себя развитие — в изучении иностранных языков», — сообщил директор «Образовательного центра № 7» города Ивантеевка Яна Гальцина.
В течение недели 14 школьников и пять преподавателей изучали культуру двух стран: России и Индии. Индийцы — под впечатлением от красоты русской осени и русской кухни, успели попробовать блины, пельмени, квас и даже сушки. О своих национальных блюдах они рассказывают на уроках: ивантеевские школьники засыпают гостей вопросами: о еде, о культуре, об образовании.
«Наши ребята приготовили рисунки, мамы испекли пироги, для того чтобы угостить наших индийских гостей. Это было очень мило, трогательно и приятно — объединение культур. И даже наша фотозона — она показывает эти орнаменты, узоры характерные для индийской и русской культуры. Я думаю, что мы за это время нашли точки соприкосновения», — рассказала старший методист «Образовательного центра № 7» Светлана Швецова.
Отметим, что ученики могут изучать не только индийский, но и китайский язык наравне с английским. В центре работают носители языков.
Для педагогов во время визита делегации провели семинары, где можно было узнать об особенностях системы образования двух стран и обменяться опытом.