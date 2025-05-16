Делегация школьников Дмитровского округа посетила Белоруссию

Поездка состоялась в рамках молодежной акции памяти городов-побратимов России и Белоруссии, посвященной 80-й годовщине Победы. Ребята приняли участие в памятных мероприятиях и посетили значимые места братской республики.

В состав делегации вошли 33 школьника — активисты «Юнармии», лучшие ученики Синьковской средней школы № 1 и Яхромской школы № 1, дети участников специальной военной операции.

Дмитровчане побывали в мемориальном комплексе «Хатынь», где вместе с учащимися Марьиногорской гимназии из Пуховичского района приняли участие в митинге-реквиеме. Затем школьники возложили цветы к Монументу Победы и передали поздравительный адрес председателю Минского горисполкома. Большое впечатление на ребят произвел парад у обелиска «Минск — город-герой» и осмотр экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

После этого школьники побывали в Бресте, где провели памятную церемонию у стен Брестской крепости, посетили музейные экспозиции, совершили обзорную экскурсию по городу, а также вручили поздравительный адрес главе Брестского горисполкома.

Дмитровский округ и Пуховичский район Белоруссии поддерживают теплые побратимские отношения уже более 30 лет. За это время прошло более 60 взаимных визитов. «И мы всегда рады встречать белорусских друзей в Дмитрове. Уверен, наша дружба будет только крепнуть!» — отметил глава округа Иван Курданин.