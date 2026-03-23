Делегация Раменской больницы приняла участие во всероссийском форуме

Мероприятие с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» прошло в Доме Правительства Московской области. Участники обсудили актуальные вопросы и представили лучшие практики, применяемые в медицинских организациях.

Организаторами встречи выступили Министерство здравоохранения Российской федерации, правительство Московской области, профсоюз работников здравоохранения России и Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения России.

Раменскую больницу представили: главный врач Сергей Маркитан, заместитель главного врача по кадрам Сергей Вахрушев, заведующий службой планирования и контроля за медицинской деятельностью Лариса Маркитан, председатель первичной профсоюзной организации Ирина Потапова и старшая медицинская сестра Екатерина Аторина.

Сергей Маркитан сообщил, что наставничество является одним из лучших инструментов адаптации молодых специалистов и их приобщения к корпоративной культуре. По его словам, эта программа активно реализуется в учреждении. Кроме того, действуют различные меры социальной поддержки, включая компенсацию затрат на жилье, ежемесячные доплаты и выплаты молодым специалистам. Он подчеркнул, что больнице есть чем привлечь будущих сотрудников, и многие студенты после окончания обучения охотно идут сюда работать.

В рамках конференции также состоялась дискуссионная часть, в ходе которой обсудили изменения в законодательстве, регулирующие наставническую деятельность, а также программы повышения квалификации.