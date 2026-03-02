Делегация работников культуры из Подмосковья изучила опыт Татарстана

С 26 по 28 февраля представители сферы культуры Московской области побывали с ответным визитом в Республике Татарстан. Более 150 человек, включая сотрудников Министерства культуры и туризма Московской области, руководителей культурных учреждений и библиотек, знакомились с работой культурных организаций региона.

За три дня подмосковная делегация посетила культурные учреждения Казани, ключевого цифрового кластера Татарстана ОЭЗ «Иннополис» и Зеленодольска.

В столице Татарстана гости побывали в Национальной библиотеке, где перед ними выступила первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова. Также делегация посетила Музей-заповедник «Казанский Кремль» и Татарский государственный Академический театр им. Галиаскара Камала. Для гостей провели экскурсию по театру.

Во второй день визита представители сферы культуры Подмосковья посетили Культурный центр «АртСпейс» в ОЭЗ «Иннополис», совершили экскурсию по городу Иннополис и ознакомились с Университетом.

В Зеленодольске гостям показали работу Центра культурного развития города и Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара. Завершилась поездка экскурсией в «Остров-град Свияжск».

Члены подмосковной делегации остались под впечатлением от поездки. Они отметили масштаб и бережное отношение к наследию в Казани, а также возможность обмена опытом с коллегами.