Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

В День памяти и скорби делегация Московской области возложила цветы к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

В церемонии приняли участие главы округов, ветераны СВО, кадеты школы-интерната А. И. Покрышкина, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил важность присутствия на патриотических мероприятиях молодого поколения, ведь именно оно будет хранить и передавать историческое наследие дальше.

«Рассказы ветеранов, письма с фронта, семейные истории — это не просто воспоминания, они как завещание будущим поколениям. Важно нести эти бесценные знания, полученные от прадедушек и прабабушек, сквозь года делиться ими с подрастающим поколением. Только так мы сохраним нашу историю и не позволим исказить ее», — сказал Брынцалов.

В завершение события прошли минута молчания и торжественный марш роты почетного караула в сопровождении военного оркестра.