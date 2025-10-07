Делегация Подмосковья примет участие в международном арктическом форуме

С 9 по 10 декабря делегация Московской области примет участие в Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени A.H. Чилингарова. Событие объединит представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций со всей России. Его участниками станут более 2000 человек.

Деловая программа будет ориентирована на содействие национальным целям в Арктической зоне. В центре внимания окажутся конкретные результаты с акцентом на необходимые практические шаги.

На выставочной экспозиции представят проекты регионов и разработки предприятий, направленные на развитие экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Молодежной площадкой станет просветительский профориентационный проект «Встреча поколений» от Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли».

Также в рамках работы форума пройдут торжественные мероприятия, посвященные сохранению наследия А. Н. Чилингарова, 15-летию работы события и развитию Арктической зоны России.

Одним из результатов работы станет резолюция с инициативами участников, которая будет направлена в федеральные органы власти.

Форум организован при поддержке Федерального собрания Российской Федерации, Государственной комиссии по развитию Арктики. Организатором выступает МОО «Ассоциация полярников».