Делегация Подмосковья посетила общероссийское родительское собрание

В национальном центре «Россия» состоялось 12-е общероссийское родительское собрание, организованное Министерством просвещения России под руководством Министра Сергея Кравцова. Делегация Подмосковья приняла участие в мероприятии.

Регион на родительском собрании представили наставники-просветители и советники директоров по воспитательной работе.

В рамках собрания был установлен диалог между представителями власти, школой и семьей. В дискуссии приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Игорь Юргин, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль и председатель «Движения Первых» Артур Орлов.

Министр просвещения Сергей Кравцов указал на важность роли родителей в воспитательном процессе и отметил, что необходимо поддерживать инициативных матерей и отцов.

Участники встречи обсудили подготовку к учебному году, темы профориентации, воспитания и цифровой безопасности. Также были представлены новые проекты по введению современных методов оценки поведения школьников.

Интерактивному обсуждению способствовала предварительная отправка вопросов через чат-бот.

По словам Сергея Кравцова, образовательная система полностью готова к 1 сентября.