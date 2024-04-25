Делегация Подмосковья посетила конференцию по цифровизации | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:24 Делегация Подмосковья посетила конференцию по цифровизации Телеканал «360»

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Конференция по цифровым технологиям в бизнесе и инновациям в сфере налогообложения прошла в Государственной публичной научно-технической библиотеке. С докладами перед почетными гостями выступили студенты Налогового колледжа и других профильных образовательных учреждений.

Участие в конференции приняли представители Федеральной налоговой службы, профильного министерства, Федеральной палаты налоговых консультантов, преподаватели и студенты.

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«Очень важно, чтобы цифровизация проникала не только в бизнес, но и во все сферы нашей жизни. Сегодня студенты рассказали, как они видят свое будущее именно в цифровом формате», — отметила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

С докладами выступили более 20 студентов из семи профильных учебных заведений. Среди тем докладов — искусственный интеллект и налоги, новые цифровые платформы, упрощение отчетности с помощью цифры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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