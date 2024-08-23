Делегация из Лосино-Петровского приняла участие в съезде учителей Подмосковья

Делегация образования из Лосино-Петровского приняла участие в съезде учителей в Доме Правительства Московской области. Мероприятие открыл губернатор региона Андрей Воробьев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила педагогов с началом учебного года. Она озвучила ключевые задачи сферы образования: сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание в детях уважения к институту семьи и развитие патриотизма.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн определил стратегические направления на предстоящий учебный год и озвучил девиз: «Каждая школа — школа для одаренных детей».

На съезде озвучили рейтинг лучших школ Подмосковья. В «зеленую зону» из 498 образовательных учреждений вошла школа № 1 в Лосино-Петровском. Ее возглавляет Оксана Борисовна Кострова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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