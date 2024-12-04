Делегация орехово-зуевского ГГТУ посетила конференцию по развитию России

Руководство Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуеве приняло участие в конференции «Университеты и устойчивое развитие. Международная повестка и национальные цели России». Мероприятие организовано рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

В ходе конференции университет представляли ректор Галина Скударева, проректор по научной и инновационной деятельности Элина Яковлева и проректор по учебной работе Галина Егорова.

Основное внимание на конференции уделили влиянию образовательных программ на реализацию концепции устойчивого развития, которая охватывает вопросы экологии, социального благополучия и корпоративной ответственности (ESG). Участники также обсудили важность интеграции стратегий развития университетов и повышения их позиций в ESG-рейтингах.

В работе конференции участвовали представители ведущих университетов страны, аналитических центров, бизнеса и общественных организаций. Они обсуждали ключевые аспекты сотрудничества науки, образования и бизнеса в контексте достижения целей устойчивого развития.

Галина Скударева отметила, что университеты играют значительную роль в формировании повестки устойчивого развития, и подчеркнула важность воспитания нового поколения ответственных граждан, которые будут учитывать экологические, социальные и экономические аспекты в своей профессиональной деятельности.