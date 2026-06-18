Делегация Можайска приняла участие в форуме по итогам Народной программы

В Красногорске 17 июня прошел форум партии «Единая Россия» «Есть результат!», посвященный итогам пятилетней реализации Народной программы. В мероприятии приняли участие 50 партийцев и сторонников из Можайского округа, включая председателя Совета депутатов Василия Овчинникова, членов Молодежного парламента и общественников.

В 121-м избирательном округе, объединяющем восемь муниципалитетов, построены и отремонтированы 35 медицинских учреждений, 43 школы, 39 детских садов, 17 школ искусств и домов культуры, а также 27 спортивных объектов. Благоустроено 750 территорий — дворов, парков, набережных и народных троп.

Можайский округ также может гордиться результатами: здесь возведен новый образовательный комплекс в городе и школа в Тропарево, отремонтированы пять школ, ведется модернизация хирургического корпуса, строительство подстанции скорой помощи в Поречье и ФАПов. Открыт ФОК «Арсенал», реконструируется стадион «Спартак», а парк «Ривьера» стал визитной карточкой территории. Продолжается благоустройство скверов и дворов.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов поблагодарил жителей, глав округов и депутатов за вклад в реализацию программы и подчеркнул: «Продолжаем сбор наказов в новую Народную программу и продолжим ударную работу по ее исполнению уже в 2026–2031 годах. На выборы в Государственную Думу и Московскую областную Думу идем мощной командой, которая, с вашей верой и поддержкой, и будет представлять округ, отстаивать ваши интересы. Уверен, вместе с командами глав наших городов мы — большая сила, и сделаем это блестяще». Можайцы могут направить свои наказы в общественную приемную партии (Можайск, улица Московская, дом 40), по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или через форму на сайте естьрезультат.рф.