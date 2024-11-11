Делегация Можайска поучаствовала в форуме «Культура. Традиции. Наследие»

Делегация Координационного Совета профсоюзов Можайского городского округа приняла участие в Российском форуме «Культура. Традиции. Наследие», который был организован Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Это событие собрало представителей различных регионов страны, стремящихся к сохранению и развитию культурного наследия России.

Участники посетили выставку уникальных экспонатов, представленных Высшей школой народных промыслов. Особое внимание привлек мастер-класс по федоскинской росписи подносов, где участники смогли познакомиться с традиционными техниками и попробовать свои силы в этом искусстве.

Важной частью форума стала дискуссия на тему «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны». Модератором дискуссии выступила ведущая Первого канала Светлана Зейналова. Участники обсудили актуальные вопросы сохранения культурного наследия и его роли в формировании национальной идентичности.

Одним из ярких моментов форума стало дефиле русского костюма, представленное преподавателями и студентами Высшей школы народных искусств. Это мероприятие позволило окунуться в атмосферу традиционной русской моды и оценить красоту национальных нарядов.

Председатель Координационного Совета профсоюзов Тамара Луговцова отметила, что сейчас молодежь с искренним уважением относится и чтит российские многонациональные традиции. Главной темой форума стало бережное отношение к семье, где закладываются основы образования, воспитания, культуры.

Форум «Культура. Традиции. Наследие» стал важным шагом в укреплении культурных связей и обмене опытом между регионами, подчеркнув значимость сохранения культурного наследия для будущих поколений.

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