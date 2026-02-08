Делегация Московской области поделилась опытом управления строительными отходами в Перми
Делегация Московской области приняла участие в расширенном заседании Экологического совета в Перми, которое проходило под председательством Рашида Исмаилова. Основной темой обсуждения стала сфера обращения со строительными отходами в Пермском крае.
Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Денис Савченков рассказал о региональном опыте контроля оборота строительных отходов. Он отметил, что основой контроля стала цифровизация процесса.
«Внедрение автоматизированной системы позволило перейти от реагирования на проблемы к управлению потоками», — подчеркнул Денис Савченков.
В Московской области удалось значительно сократить образование несанкционированных свалок благодаря специально разработанным комплексам фотовидеофиксации, которые круглосуточно анализируют трафик и распознают тип груза.
По итогам заседания в Перми было принято решение о разработке комплексной системы наблюдения за строительными отходами. Эта система будет фиксировать объемы отходов в договорах, отслеживать транспортные средства и уведомлять регулятора о поступлении отходов на полигоны или переработку.
При создании системы планируется активно применять практики Московской области на территории Перми.